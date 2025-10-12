RU

Количество погибших после атаки РФ на Львовскую область 5 октября возросло

Иллюстративное фото: количество погибших после атаки РФ на Львовщину 5 октября возросло (facebook.com DSNSCHERKASY)
Автор: Наталья Кава

Количество погибших в результате российского удара 5 октября по селу Лапаевка Львовской области возросло до пяти человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зимноводовский сельский совет территориальной общины.

Отмечается, что в больнице 11 октября умер 46-летний Виталий Константинов, который пострадал после российского ракетного удара. Другие четыре члена его семьи погибли на месте.

"Он навсегда останется в светлой памяти своей семьи, коллег, друзей и всех, кто его знал, любил и уважал", - написали в сельском совете.

 

Ракетная атака россиян на Львов: что известно

Напомним, что утром 5 октября российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Враг выпустил более 50 ракет и более 500 дронов.

Больше всего пострадали Львов и область - по региону ударило всего 78 дронов и 12 крылатых ракет российских оккупантов. В одном из населенных пунктов области из-за прилета полностью погибла семья.

