Количество погибших после атаки РФ на Львовскую область 5 октября возросло

Количество погибших в результате российского удара 5 октября по селу Лапаевка Львовской области возросло до пяти человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зимноводовский сельский совет территориальной общины.
Отмечается, что в больнице 11 октября умер 46-летний Виталий Константинов, который пострадал после российского ракетного удара. Другие четыре члена его семьи погибли на месте.
"Он навсегда останется в светлой памяти своей семьи, коллег, друзей и всех, кто его знал, любил и уважал", - написали в сельском совете.
Напомним, что утром 5 октября российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Враг выпустил более 50 ракет и более 500 дронов.
Больше всего пострадали Львов и область - по региону ударило всего 78 дронов и 12 крылатых ракет российских оккупантов. В одном из населенных пунктов области из-за прилета полностью погибла семья.