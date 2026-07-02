UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Києві число постраждалих різко зросло до 56, жертв вже більше десятка

07:35 02.07.2026 Чт
2 хв
Влада закликає суворо дотримуватися сигналів тривоги
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу (t.me/dsns_telegram)

Внаслідок масованої російської атаки на Київ станом на 07:00 ранку зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах столиці. Є значні прямі влучання у житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Тимура Ткаченка.

За його словами, з-під завалів наразі деблокують людей, серед яких є загиблі.

Він зазначив, що вже відомо про 9 підтверджених жертв, водночас перевіряється інформація ще щодо кількох осіб. Роботи на місцях тривають. Також підтверджено 56 поранених, серед яких щонайменше дві дитини.

"Кияни, в жодному разі не варто нехтувати сигналами тривоги. Росіяни дуже цілеспрямовано бʼють саме по житлових будинках. Ця ніч вкотре показала їхню терористичну сутність", - попередив очільник КМВА.

Фото: робота ДСНС на місцях влучань росіян (t.me/dsns_telegram)

Зараз відповідні служби працюють над розгортанням оперативних штабів поруч із ключовими постраждалими локаціями для надання допомоги.

Оновлено 08:15. У столиці на зараз підтверджено 11 загиблих, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням безпілотників та ракет різного типу. Через ворожий обстріл у місті тривалий час працювали сили протиповітряної оборони.

Внаслідок атаки зафіксовані масштабні руйнування цивільної інфраструктури у семи районах столиці. Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила фотографії наслідків, на яких задокументовано ліквідацію масштабних пожеж у житлових багатоповерхівках, приватному секторі та на складських об'єктах.

Зокрема, у Шевченківському районі спалахнула триповерхова нежитлова будівля - підстанція швидкої медичної допомоги.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївОбстріл КиєваВійна в Україні