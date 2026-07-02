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В Киеве число пострадавших резко возросло до 56, жертв уже больше десятка

07:35 02.07.2026 Чт
2 мин
Власти призывают строго соблюдать сигналы тревоги
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия обстрела (t.me/dsns_telegram)

В результате массированной российской атаки на Киев по состоянию на 07:00 утра зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах столицы. Есть значительные прямые попадания в жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Тимура Ткаченко.

По его словам, из-под завалов пока деблокируют людей, среди которых есть погибшие.

Он отметил, что уже известно о 9 подтвержденных жертвах, в то же время проверяется информация еще относительно нескольких человек. Работы на местах продолжаются. Также подтверждены 56 раненых, среди которых по меньшей мере два ребенка.

"Киевляне ни в коем случае не стоит пренебрегать сигналами тревоги. Россияне очень целенаправленно бьют именно по жилым домам. Эта ночь в очередной раз показала их террористическую сущность", - предупредил глава КМВА.

Фото: работа ГСЧС на местах попадания россиян (t.me/dsns_telegram)

Сейчас соответствующие службы работают над развертыванием оперативных штабов рядом с ключевыми пострадавшими локациями по оказанию помощи.

Обновлено 08:15. В столице на данный момент подтверждены 11 погибших, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Напомним, в ночь на 2 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев с применением беспилотников и ракет разного типа. Из-за вражеских обстрелов в городе длительное время работали силы противовоздушной обороны.

В результате атаки зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры в семи районах столицы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала фотографии последствий, на которых задокументирована ликвидация масштабных пожаров в жилых многоэтажках, частном секторе и на складских объектах.

В частности, в Шевченковском районе вспыхнуло трехэтажное нежилое здание - подстанция скорой медицинской помощи.

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