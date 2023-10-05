Кількість загиблих у Грозі зросла до 51: розбір завалів триває

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по селу Гроза у Харківській області зросла до 51.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та Офіс генпрокурора .

Одна з поранених внаслідок обстрілу Грози загинула у лікарні. Таким чином, кількість жертв внаслідок російського теракту зросла до 51, серед яких дитина.

При цьому, як повідомив Клименко, розбір завалів триває.

Тим часом речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко в ефірі телемарафону повідомив, що під завалами ще можуть бути люди.

Обстріл села Гроза

Сьогодні росіяни обстріляли село Гроза Куп'янського району Харківської області. Під удар потрапили магазин та кафе, де проходили поминки.

За попередніми даними, окупанти могли використати для атаки балістичну ракету "Іскандер". При цьому ракету могли навести, зараз правоохоронці перевіряють цю версію.

Більше про російський теракт можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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