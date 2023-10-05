Число погибших в Грозе возросло до 51: разбор завалов продолжается

Число погибших в результате российского ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области возросло до 51.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко и Офис генпрокурора .

Одна из раненых в результате обстрела Грозы погибла в больнице. Таким образом, количество жертв российского теракта возросло до 51, среди которых ребенок.

При этом, как сообщил Клименко, разбор завалов продолжается.

Тем временем спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в эфире телемарафона сообщил, что под завалами еще могут быть люди.

Обстрел села Гроза

Сегодня россияне обстреляли село Гроза Купянского района Харьковской области. Под удар попали магазин и кафе, где проходили поминки.

По предварительным данным, оккупанты могли использовать для атаки баллистическую ракету "Искандер". При этом ракету могли навести, сейчас правоохранители проверяют эту версию.

Больше о российском теракте можно прочитать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.