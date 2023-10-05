ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Число погибших в Грозе возросло до 51: разбор завалов продолжается

Харьковская область, Четверг 05 октября 2023 17:54
UA EN RU
Число погибших в Грозе возросло до 51: разбор завалов продолжается Фото: количество погибших в Гродно возросло до 51 (t.me/synegubov)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших в результате российского ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области возросло до 51.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко и Офис генпрокурора.

Одна из раненых в результате обстрела Грозы погибла в больнице. Таким образом, количество жертв российского теракта возросло до 51, среди которых ребенок.

При этом, как сообщил Клименко, разбор завалов продолжается.

Тем временем спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в эфире телемарафона сообщил, что под завалами еще могут быть люди.

Обстрел села Гроза

Сегодня россияне обстреляли село Гроза Купянского района Харьковской области. Под удар попали магазин и кафе, где проходили поминки.

По предварительным данным, оккупанты могли использовать для атаки баллистическую ракету "Искандер". При этом ракету могли навести, сейчас правоохранители проверяют эту версию.

Больше о российском теракте можно прочитать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков ракетный удар
NEWS
Россияне ударили ракетой по магазину в селе под Купянском: почти полсотни погибших
Россияне ударили ракетой по магазину в селе под Купянском: почти полсотни погибших
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины