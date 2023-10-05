Число погибших в Грозе возросло до 51: разбор завалов продолжается
Число погибших в результате российского ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области возросло до 51.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко и Офис генпрокурора.
Одна из раненых в результате обстрела Грозы погибла в больнице. Таким образом, количество жертв российского теракта возросло до 51, среди которых ребенок.
При этом, как сообщил Клименко, разбор завалов продолжается.
Тем временем спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в эфире телемарафона сообщил, что под завалами еще могут быть люди.
Обстрел села Гроза
Сегодня россияне обстреляли село Гроза Купянского района Харьковской области. Под удар попали магазин и кафе, где проходили поминки.
По предварительным данным, оккупанты могли использовать для атаки баллистическую ракету "Искандер". При этом ракету могли навести, сейчас правоохранители проверяют эту версию.
Больше о российском теракте можно прочитать в материале РБК-Украина.
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