РФ вдарила по Грозі "Іскандером", кількість жертв зростає
Внаслідок сьогоднішнього удару російських окупантів по селу Гроза Харківської області загинуло 50 мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram.
"На жаль, кількість загиблих у селі Гроза зросла до 50 осіб", - написав глава МВС.
Також він додав, що, за попередньою інформацією, окупанти для атаки використали балістичну ракету "Іскандер".
Обстріл Грози
Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня, російські окупанти обстріляли село Гроза Куп'янського району Харківської області.
Згідно з останніми даними, було відомо про 49 загиблих внаслідок атаки.
Під удар потрапили магазин та кафе, де проходили поминки. Клименко розповів, що ракету могли навести, зараз правоохоронці перевіряють цю версію.
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