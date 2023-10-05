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РФ вдарила по Грозі "Іскандером", кількість жертв зростає

Четвер 05 жовтня 2023 17:22
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РФ вдарила по Грозі "Іскандером", кількість жертв зростає Фото: РФ вдарила по Грозі "Іскандером", кількість жертв зростає (t.me/synegubov)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок сьогоднішнього удару російських окупантів по селу Гроза Харківської області загинуло 50 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram.

"На жаль, кількість загиблих у селі Гроза зросла до 50 осіб", - написав глава МВС.

Також він додав, що, за попередньою інформацією, окупанти для атаки використали балістичну ракету "Іскандер".

Обстріл Грози

Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня, російські окупанти обстріляли село Гроза Куп'янського району Харківської області.

Згідно з останніми даними, було відомо про 49 загиблих внаслідок атаки.

Під удар потрапили магазин та кафе, де проходили поминки. Клименко розповів, що ракету могли навести, зараз правоохоронці перевіряють цю версію.

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