РФ вдарила по Грозі "Іскандером", кількість жертв зростає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram .

"На жаль, кількість загиблих у селі Гроза зросла до 50 осіб", - написав глава МВС.

Також він додав, що, за попередньою інформацією, окупанти для атаки використали балістичну ракету "Іскандер".

Обстріл Грози

Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня, російські окупанти обстріляли село Гроза Куп'янського району Харківської області.

Згідно з останніми даними, було відомо про 49 загиблих внаслідок атаки.

Під удар потрапили магазин та кафе, де проходили поминки. Клименко розповів, що ракету могли навести, зараз правоохоронці перевіряють цю версію.