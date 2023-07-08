Кількість загиблих через обстріл Лимана зросла до восьми людей

Через атаку на місто з РСЗВ також постраждали 15 мешканців.

На місці події рятувальники Лиманського гарнізону ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та трьох легкових автомобілів, що виникли внаслідок обстрілу. Вогнеборці працювали на трьох локаціях одночасно.

Від Головного управління ДСНС у Донецькій області залучалось 10 людей особового складу та 2 одиниці техніки.

На місці обстрілу для обстеження території залучено піротехніків ДСНС.

Обстріл Лимана

Сьогодні близько 10:00 росіяни завдали удару по Лиману з реактивної системи залпового вогню. Вони поцілили по приватному сектору.

Обстріли Донецької області

Російські військові постійно обстрілюють міста та села Донецької області. Вони б'ють по прифронтових населених пунктах та тих, що знаходяться у відносному тилу.

Наприклад, 6 липня окупанти обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області, через що загинула жінка, а ще четверо осіб дістали поранення.

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