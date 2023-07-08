Число погибших из-за обстрела Лимана возросло до восьми человек

Из-за атаки на город с РСЗО также пострадали 13 жителей.

На месте происшествия спасатели Лиманского гарнизона ликвидировали пожары частного жилого дома, пристройки к зданию типографии и трех легковых автомобилей, которые возникли в результате обстрела. Пожарные работали на трех локациях одновременно.

От Главного управления ГСЧС в Донецкой области привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

На месте обстрела для обследования территории привлечены пиротехники ГСЧС.

Обстрел Лимана

Сегодня около 10:00 россияне нанесли удар по Лиману с реактивной системы залпового огня. Они попали по частному сектору.

Обстрелы Донецкой области

Российские военные постоянно обстреливают города и села Донецкой области. Они бьют по прифронтовым населенным пунктам и тем, которые находятся в относительном тылу.

Например, 6 июля оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области, из-за чего погибла женщина, а еще четыре человека получили ранения.

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