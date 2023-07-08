RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число погибших из-за обстрела Лимана возросло до восьми человек

Фото: количество погибших из-за обстрела Лимана возросло до восьми человек (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших в результате обстрела российскими военными Лимана 8 июля возросло до восьми человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Из-за атаки на город с РСЗО также пострадали 13 жителей.

На месте происшествия спасатели Лиманского гарнизона ликвидировали пожары частного жилого дома, пристройки к зданию типографии и трех легковых автомобилей, которые возникли в результате обстрела. Пожарные работали на трех локациях одновременно.

От Главного управления ГСЧС в Донецкой области привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

На месте обстрела для обследования территории привлечены пиротехники ГСЧС.

Обстрел Лимана

Сегодня около 10:00 россияне нанесли удар по Лиману с реактивной системы залпового огня. Они попали по частному сектору.

Обстрелы Донецкой области

Российские военные постоянно обстреливают города и села Донецкой области. Они бьют по прифронтовым населенным пунктам и тем, которые находятся в относительном тылу.

Например, 6 июля оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области, из-за чего погибла женщина, а еще четыре человека получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область