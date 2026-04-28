Кількість вступників на НМТ-2026 різко зросла: які предмети стали найпопулярнішими

В Україні завершився основний етап реєстрації на національний мультипредметний тест (НМТ). Цьогоріч на іспит зареєструвалися понад 355 тисяч абітурієнтів, що на 43 тисячі більше, ніж минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти Оксена Лісового та дані УЦОЯО.
Головне:
За підсумками основного періоду реєстрації, підтвердження отримали 355 371 особа. Більшість із них - цьогорічні випускники (понад 252 тисячі), ще понад 103 тисячі - випускники минулих років.
Основна частина вступників складатиме НМТ в Україні - понад 336 тисяч осіб. Водночас більше ніж 18 тисяч учасників проходитимуть тестування за кордоном.
За словами Лісового, це свідчить про те, що навіть перебуваючи за межами країни, випускники планують пов’язувати свою освіту з Україною.
Учасники складають три обов’язкові предмети - українську мову, математику та історію України - і один на вибір.
Найпопулярнішим предметом стала іноземна мова. Зокрема:
Далі за популярністю:
Натомість фізику та хімію обирають значно рідше - близько 11 тисяч і 3 тисячі відповідно.
У МОН зазначають, що планують змінювати цю тенденцію через оновлення шкільних лабораторій і розвиток сучасних освітніх просторів.
Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня. Запрошення із датою, часом і місцем проведення учасники отримають у своїх персональних кабінетах. З міркувань безпеки ці дані не публікують заздалегідь.
Для тих, хто не встиг зареєструватися, додатковий період триватиме з 11 до 16 травня.
