Кількість вступників на НМТ-2026 різко зросла: які предмети стали найпопулярнішими

Головне: Рекордна статистика: Основний етап реєстрації завершено - підтвердження отримали 355 371 особа, що на 43 тисячі більше, ніж торік.

Основний етап реєстрації завершено - підтвердження отримали 355 371 особа, що на 43 тисячі більше, ніж торік. Географія вибору: Більшість складатиме тест в Україні (понад 336 тис.), проте понад 18 тисяч українців пройдуть іспит за кордоном.

Більшість складатиме тест в Україні (понад 336 тис.), проте понад 18 тисяч українців пройдуть іспит за кордоном. Топ-предмети: Абсолютними лідерами серед дисциплін на вибір стали англійська мова (112 тис.) та географія (110 тис.).

Абсолютними лідерами серед дисциплін на вибір стали англійська мова (112 тис.) та географія (110 тис.). Природнича криза: Фізику та хімію обрали найменше абітурієнтів - сукупно лише близько 14 тисяч осіб.

Фізику та хімію обрали найменше абітурієнтів - сукупно лише близько 14 тисяч осіб. Інвестиції в освіту: Через низький попит на точні науки уряд виділяє 700 млн грн на оновлення природничих кабінетів у школах.

Через низький попит на точні науки уряд виділяє 700 млн грн на оновлення природничих кабінетів у школах. Важливі дати: Основна сесія стартує 20 травня. Запрошення з часом та адресою з'являться в кабінетах не пізніше ніж за 10 днів до іспиту.

Скільки учасників і де складатимуть тест

За підсумками основного періоду реєстрації, підтвердження отримали 355 371 особа. Більшість із них - цьогорічні випускники (понад 252 тисячі), ще понад 103 тисячі - випускники минулих років.

Основна частина вступників складатиме НМТ в Україні - понад 336 тисяч осіб. Водночас більше ніж 18 тисяч учасників проходитимуть тестування за кордоном.

За словами Лісового, це свідчить про те, що навіть перебуваючи за межами країни, випускники планують пов’язувати свою освіту з Україною.

Які предмети обирають найчастіше

Учасники складають три обов’язкові предмети - українську мову, математику та історію України - і один на вибір.

Найпопулярнішим предметом стала іноземна мова. Зокрема:

англійську обрали понад 112 тисяч учасників;

німецьку - майже 4 тисячі;

французьку - 336;

іспанську - 217.

Далі за популярністю:

географія - понад 110 тисяч учасників;

біологія - понад 75 тисяч;

українська література - понад 38 тисяч.

Натомість фізику та хімію обирають значно рідше - близько 11 тисяч і 3 тисячі відповідно.

У МОН зазначають, що планують змінювати цю тенденцію через оновлення шкільних лабораторій і розвиток сучасних освітніх просторів.

Коли відбудеться тестування

Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня. Запрошення із датою, часом і місцем проведення учасники отримають у своїх персональних кабінетах. З міркувань безпеки ці дані не публікують заздалегідь.

Для тих, хто не встиг зареєструватися, додатковий період триватиме з 11 до 16 травня.