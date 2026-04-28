Количество поступающих на НМТ-2026 резко возросло: какие предметы стали самыми популярными

14:49 28.04.2026 Вт
3 мин
Участники НМТ получат приглашение не позднее чем за 10 дней до теста
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Рекордное количество украинцев зарегистрировалось на НМТ в 2026 году (Getty Images)

В Украине завершился основной этап регистрации на национальный мультипредметный тест (НМТ). В этом году на экзамен зарегистрировались более 355 тысяч абитуриентов, что на 43 тысячи больше, чем в прошлом году.

Главное:

  • Рекордная статистика: Основной этап регистрации завершен - подтверждение получили 355 371 человек, что на 43 тысячи больше, чем в прошлом году.
  • География выбора: Большинство будет сдавать тест в Украине (более 336 тыс.), однако более 18 тысяч украинцев пройдут экзамен за рубежом.
  • Топ-предметы: Абсолютными лидерами среди дисциплин на выбор стали английский язык (112 тыс.) и география (110 тыс.).
  • Естественнонаучный кризис: Физику и химию выбрали меньше всего абитуриентов - совокупно лишь около 14 тысяч человек.
  • Инвестиции в образование: Из-за низкого спроса на точные науки правительство выделяет 700 млн грн на обновление естественных кабинетов в школах.
  • Важные даты: Основная сессия стартует 20 мая. Приглашения со временем и адресом появятся в кабинетах не позднее чем за 10 дней до экзамена.

Сколько участников и где будут сдавать тест

По итогам основного периода регистрации, подтверждение получили 355 371 человек. Большинство из них - выпускники этого года (более 252 тысяч), еще более 103 тысяч - выпускники прошлых лет.

Основная часть поступающих будет сдавать НМТ в Украине - более 336 тысяч человек. В то же время более 18 тысяч участников будут проходить тестирование за рубежом.

По словам Лисового, это свидетельствует о том, что даже находясь за пределами страны, выпускники планируют связывать свое образование с Украиной.

Какие предметы выбирают чаще всего

Участники сдают три обязательных предмета - украинский язык, математику и историю Украины - и один на выбор.

Самым популярным предметом стал иностранный язык. В частности:

  • английский выбрали более 112 тысяч участников;
  • немецкий - почти 4 тысячи;
  • французский - 336;
  • испанский - 217.

Далее по популярности:

  • география - более 110 тысяч участников;
  • биология - более 75 тысяч;
  • украинская литература - более 38 тысяч.

Зато физику и химию выбирают значительно реже - около 11 тысяч и 3 тысячи соответственно.

В МОН отмечают, что планируют менять эту тенденцию через обновление школьных лабораторий и развитие современных образовательных пространств.

Когда состоится тестирование

Основная сессия НМТ продлится с 20 мая по 25 июня. Приглашение с датой, временем и местом проведения участники получат в своих персональных кабинетах. Из соображений безопасности эти данные не публикуют заранее.

Для тех, кто не успел зарегистрироваться, дополнительный период продлится с 11 по 16 мая.

Ранее РБК-Украина рассказывало об особенностях проведения НМТ-2026. Формат экзамена останется без изменений (модель "3+1"), но будут незначительные изменения в отдельных тестах.

Подробно об условиях проведения НМТ в 2026 году - в интервью РБК-Украина с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко.

