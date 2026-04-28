Количество поступающих на НМТ-2026 резко возросло: какие предметы стали самыми популярными

В Украине завершился основной этап регистрации на национальный мультипредметный тест (НМТ). В этом году на экзамен зарегистрировались более 355 тысяч абитуриентов, что на 43 тысячи больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования Оксена Лисового и данные УЦОКО.
Главное:
По итогам основного периода регистрации, подтверждение получили 355 371 человек. Большинство из них - выпускники этого года (более 252 тысяч), еще более 103 тысяч - выпускники прошлых лет.
Основная часть поступающих будет сдавать НМТ в Украине - более 336 тысяч человек. В то же время более 18 тысяч участников будут проходить тестирование за рубежом.
По словам Лисового, это свидетельствует о том, что даже находясь за пределами страны, выпускники планируют связывать свое образование с Украиной.
Участники сдают три обязательных предмета - украинский язык, математику и историю Украины - и один на выбор.
Самым популярным предметом стал иностранный язык. В частности:
Далее по популярности:
Зато физику и химию выбирают значительно реже - около 11 тысяч и 3 тысячи соответственно.
В МОН отмечают, что планируют менять эту тенденцию через обновление школьных лабораторий и развитие современных образовательных пространств.
Основная сессия НМТ продлится с 20 мая по 25 июня. Приглашение с датой, временем и местом проведения участники получат в своих персональных кабинетах. Из соображений безопасности эти данные не публикуют заранее.
Для тех, кто не успел зарегистрироваться, дополнительный период продлится с 11 по 16 мая.
