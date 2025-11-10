Кількість українців, які шукають притулку в ЄС, зросла майже наполовину

Видання пише, що, згідно із даними Євростату, стрімке зростання заяв на отримання тимчасового захисту пов'язане з дозволом українського уряду на виїзд з країни чоловікам віком від 18 до 22 років.

В результаті демографічний склад українських біженців суттєво змінився:

у вересня частка повнолітніх чоловіків серед біженців зросла до 47%;

чоловіків вперше стало більше, ніж жінок (їхня частка становила 31%);

частка неповнолітніх становила 22%.

Станом на кінець вересня в країнах Євросоюзу перебувало 4,3 мільйона українців зі статусом тимчасового захисту. Він надається громадянам, які не можуть негайно повернутися до своєї країни, відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист, яку вперше застосували після повномасштабного вторгнення РФ.

Рада ЄС продовжила спеціальний статус захисту для українців до 4 березня 2027 року. Найбільше громадян України шукають захисту у Німеччині - 1,2 мільйона (28% від загальної кількості). Трохи менше у Польщі - мільйон осіб (23,5%).