Українців вже виселяють. Німеччина закриває найбільший притулок для біженців

Німеччина вирішила закрити найбільший центр для біженців - українців вже активно з нього виселяють. Він розташований у Берліні, на території колишнього аеропорту "Тегель".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Це місце стало тимчасовим домом для тисяч українських біженців, проте влада планує перетворити його на новий міський район. Вона повідомила, що кількість новоприбулих українців зменшилася, і для них створюватимуть менші, децентралізовані місця проживання.

В останні тижні літа українців почали активно переселяти в інші притулки Берліна, щоби до кінця цього року повністю звільнити центр.

Раніше у "Тегелі" проживало понад п’ять тисяч біженців, проте зараз їхня кількість скоротилася до близько півтори тисячі осіб. В подальшому їх переселять до інших притулків, зокрема у приміщенні аеропорту "Темпельгоф" та гуртожитки в різних районах міста.

"Тегель" багато критикували через перенаселення та складні умови проживання для біженців. Люди проживали у тимчасових приміщеннях та наметах, деякі з них роками.

"Децентралізоване розміщення означає розподіл навантаження між районами та створення гарних сусідських відносин", - заявила сенаторка з питань праці та інтеграції Канзель Кіцільтепе.

Підготовчі роботи з перетворення аеропорту "Тегель" на новий житловий район вже почалися. Старт активного будівництва запланований на 2026 рік.