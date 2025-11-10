Количество украинцев, ищущих убежища в ЕС, выросло почти наполовину

Издание пишет, что, согласно данным Евростата, стремительный рост заявлений на получение временной защиты связан с разрешением украинского правительства на выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

В результате демографический состав украинских беженцев существенно изменился:

в сентябре доля совершеннолетних мужчин среди беженцев выросла до 47%;

мужчин впервые стало больше, чем женщин (их доля составляла 31%);

доля несовершеннолетних составила 22%.

По состоянию на конец сентября в странах Евросоюза находилось 4,3 миллиона украинцев со статусом временной защиты. Он предоставляется гражданам, которые не могут немедленно вернуться в свою страну, в соответствии с Директивой ЕС о временной защите, которую впервые применили после полномасштабного вторжения РФ.

Совет ЕС продлил специальный статус защиты для украинцев до 4 марта 2027 года. Больше всего граждан Украины ищут защиты в Германии - 1,2 миллиона (28% от общего количества). Чуть меньше в Польше - миллион человек (23,5%).