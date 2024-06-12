Кількість учасників мирного саміту у Швейцарії скоротилася, - Радіо Свобода

Захід пройде з 15 по 16 червня у Швейцарії. Він має бути присвячений обговоренню формули миру президента Володимира Зеленського.

Країна-агресор Росія намагається завадити проведенню саміту, відмовляючи лояльні до неї країни від участі у ньому. Росію не запросили, проте передбачається, що вона матиме можливість взяти участь у конференції щодо підсумків саміту.

Видання NHK 11 червня повідомило, що в проєкті спільної заяви згадуються лише три з десяти пунктів української формули миру. Також документ не містить вимог щодо виведення російських військ з української території та відновлення територіальної цілісності України.

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