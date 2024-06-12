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Кількість учасників мирного саміту у Швейцарії скоротилася, - Радіо Свобода

Фото: президент України Володимир Зеленський (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Кількість країн і організацій, які підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії, де має бути обговорено формулу миру президента Володимира Зеленського, знизилася з 93 до 78.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Виданню цю інформацію на умовах анонімності повідомили кілька дипломатів країн ЄС, знайомих із перебігом підготовки заходу.

Вони не уточнили, які саме країни чи організації вибули зі списку учасників. Один із дипломатів не виключив, що цей список може поповнитися.

"Моя ціль — мати сімейне фото майже на 80 осіб", – сказав посадовець. Інший дипломат, повідомивши про 78 підтверджених учасників, зауважив, що "ще є трохи часу".

Саміт миру

Захід пройде з 15 по 16 червня у Швейцарії. Він має бути присвячений обговоренню формули миру президента Володимира Зеленського.

Країна-агресор Росія намагається завадити проведенню саміту, відмовляючи лояльні до неї країни від участі у ньому. Росію не запросили, проте передбачається, що вона матиме можливість взяти участь у конференції щодо підсумків саміту.

Видання NHK 11 червня повідомило, що в проєкті спільної заяви згадуються лише три з десяти пунктів української формули миру. Також документ не містить вимог щодо виведення російських військ з української території та відновлення територіальної цілісності України.

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Саміт мируВійна в Україні