Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Швейцарии. Оно должно быть посвящено обсуждению формулы мира президента Владимира Зеленского.

Страна-агрессор Россия пытается помешать проведению саммита, отговаривая лояльные к ней страны от участия в нем. Россию не пригласили, однако предполагается, что у нее будет возможность принять участие в конференции по итогам саммита.

Издание NHK 11 июня сообщило, что в проекте совместного заявления упоминаются лишь три из десяти пунктов украинской формулы мира . Также документ не содержит требований по выводу российских войск с украинской территории и восстановлению территориальной целостности Украины.

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