ua en ru
Вт, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спільна заява саміту миру не закликатиме до виведення військ Росії з України, - ЗМІ

Вівторок 11 червня 2024 09:41
UA EN RU
Спільна заява саміту миру не закликатиме до виведення військ Росії з України, - ЗМІ Фото: ілюстроване зображення (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Учасникам саміт миру запропонують проєкт спільної заяви, яка не міститиме заклику до виведення російських військ з території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Як нагадує телерадіокомпанія, згідно з заявою уряду Швейцарії, на саміті будуть присутні 90 країн та організацій.

Зокрема в проєкті спільної заяви згадуються лише три з десяти пунктів української формули миру. Мова йде про:

  • безпеку атомних електростанцій;
  • продовольчу безпеку;
  • звільнення всіх ув'язнених і повернення дітей, яких депортували до Росії.

Водночас документ не містить вимог щодо:

  • виведення російських терористів з української території;
  • відновлення територіальної цілісності України.

Втім спільна заява підкреслюватиме важливість участі Російської Федерації в дискусіях щодо досягнення миру.

"За словами дипломатичних джерел, виведення російських військ та інші положення, до яких закликає Україна, не включили до проєкту заяви з урахуванням позицій деяких азіатських і близькосхідних країн зі швидкозростаючою економікою, що підтримують зв'язки з Росією", - додає NHK.

Саміт миру

Засідання пройде з 15 по 16 червня на території Швейцарії. Під час саміту країни й організації обговорять також українську формулу миру, яка, своєю чергою, повинна посприяти завершенню повномасштабної війни в Україні на справедливих умовах.

Як розповіла президент Швейцарії Віола Амхерд, наразі її країна фіксує зростання кількості кібератак та дезінформаційних кампаній напередодні Глобального саміту миру.

Зокрема РБК-Україна розповідало про те, як Росія опирається проведенню засідання у матеріалі "Противник миру. Як Росія хоче зірвати саміт по Україні у Швейцарії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Саміт миру Війна в Україні
NEWS
Робота у ЗСУ: які вакансії найпопулярніші та скільки платять
Робота у ЗСУ: які вакансії найпопулярніші та скільки платять
DAILY
"За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні