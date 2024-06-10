Противник миру. Як Росія хоче зірвати саміт по Україні у Швейцарії

Російська влада не хоче встановлювати справедливий мир з Україною. Тому вони опираються проведенню саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Детальніше про те, як РФ хоче зірвати саміт, - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Спроба зриву саміту

Президент України Володимир Зеленський ще у квітні заявляв про те, що Росія хоче зірвати саміт миру у Швейцарії. Глава держави із посиланням на розвідку уточнював, що ворог розробив для цього конкретний план.

За словами Зеленського, у Москві хотіли, щоб якнайменше країн взяли участь у заході. Таким чином, миру не буде ще довше.

Про плани РФ на саміт миру застерігав і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він розповів про те, що для зриву ворог "використовує будь-які методи".

Зокрема, як уточнював Єрмак, росіяни "працюють" із країнами, політиками та медіа.

Водночас глава української держави пояснював такі дії російського диктатора Володимира Путіна тим, що він боїться результатів саміту. Оскільки за допомогою заходу росіян можуть змусити дотримання норм міжнародної безпеки.

Які методи Кремля

За останні кілька тижнів в Україні розкрили, до яких методів вдаються росіяни, щоб зірвати саміт миру.

Зокрема президент Зеленський розповідав про те, що Москва тисне на лідерів і погрожує різним державам дестабілізацією.

Також пізніше глава держави уточнив, які погрози застосовує у спробах зриву саміту Кремль.

"Вона (Росія - ред.) сьогодні їздить багатьма країнами світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукцією чи хімпродукцією. Погрожуючи, що демпінгуватиме ціни на енергетику... Просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що деякі держави почали допомагати Росії у її спробах зірвати зустріч лідерів низки держав у Швейцарії.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що росіяни використовують три види протидії проведенню саміту миру:

розсилають листи та роблять заяви про те, що захід не має цінності;

намагаються переконати країни не їхати на саміт;

намагаються переконати країни, які погодилися брати участь, бути представленими там на найнижчому рівні.

Примітно, що, незважаючи на такі спроби росіян, вже понад 100 країн заявили про свою участь у саміті.