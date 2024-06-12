Кількість учасників мирного саміту у Швейцарії скоротилася, - Радіо Свобода

Кількість країн і організацій, які підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії, де має бути обговорено формулу миру президента Володимира Зеленського, знизилася з 93 до 78.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Виданню цю інформацію на умовах анонімності повідомили кілька дипломатів країн ЄС, знайомих із перебігом підготовки заходу. Вони не уточнили, які саме країни чи організації вибули зі списку учасників. Один із дипломатів не виключив, що цей список може поповнитися. "Моя ціль — мати сімейне фото майже на 80 осіб", – сказав посадовець. Інший дипломат, повідомивши про 78 підтверджених учасників, зауважив, що "ще є трохи часу". Саміт миру