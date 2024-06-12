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Количество участников мирного саммита в Швейцарии уменьшилось, - Радио Свобода

Среда 12 июня 2024 01:58
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Количество участников мирного саммита в Швейцарии уменьшилось, - Радио Свобода Фото: президент Украины Владимир Зеленский (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Количество стран и организаций, подтвердивших свое участие в Саммите мира в Швейцарии, где должна быть обсуждена формула мира президента Владимира Зеленского, снизилось с 93 до 78.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Изданию эту информацию на условиях анонимности сообщили несколько дипломатов стран ЕС, знакомые с ходом подготовки мероприятия.

Они не уточнили, какие страны или организации выбыли из списка участников. Один из дипломатов не исключил, что этот список может пополниться.

"Моя цель - иметь семейное фото почти на 80 человек", - сказал чиновник. Другой дипломат, сообщив о 78 подтвержденных участниках, отметил, что "еще есть немного времени".

Саммит мира

Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Швейцарии. Оно должно быть посвящено обсуждению формулы мира президента Владимира Зеленского.

Страна-агрессор Россия пытается помешать проведению саммита, отговаривая лояльные к ней страны от участия в нем. Россию не пригласили, однако предполагается, что у нее будет возможность принять участие в конференции по итогам саммита.

Издание NHK 11 июня сообщило, что в проекте совместного заявления упоминаются лишь три из десяти пунктов украинской формулы мира . Также документ не содержит требований по выводу российских войск с украинской территории и восстановлению территориальной целостности Украины.

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