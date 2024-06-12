Количество участников мирного саммита в Швейцарии уменьшилось, - Радио Свобода

Количество стран и организаций, подтвердивших свое участие в Саммите мира в Швейцарии, где должна быть обсуждена формула мира президента Владимира Зеленского, снизилось с 93 до 78.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Изданию эту информацию на условиях анонимности сообщили несколько дипломатов стран ЕС, знакомые с ходом подготовки мероприятия. Они не уточнили, какие страны или организации выбыли из списка участников. Один из дипломатов не исключил, что этот список может пополниться. "Моя цель - иметь семейное фото почти на 80 человек", - сказал чиновник. Другой дипломат, сообщив о 78 подтвержденных участниках, отметил, что "еще есть немного времени". Саммит мира