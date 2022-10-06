Кількість цивільних, які загинули в Донецькій області через російську агресію, різко зросла

Російські війська за добу обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині. Внаслідок чого загинули четверо людей. Ще тіла десяти цивільних виявили у деокупованих містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

Фото: карта обстрілів Донецької області 5 жовтня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 5 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донбасу - 3 у Торському та 1 у Зарічному... Ще 3 людини за вчора отримали поранення", - розповів Кириленко.

Крім того, ще десятьох цивільних, убитих росіянами під час окупації, виявили у звільнених містах: п'ять у Святогірську та п'ять у Лимані.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 937 людей, ще 2323 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.