Число гражданских, погибших в Донецкой области из-за российской агрессии, резко возросло
Российские войска за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли четыре человека. Еще тела десяти гражданских обнаружили в деоккупированных городах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Фото: карта обстрелов Донецкой области 5 октября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"За 5 октября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса - 3 в Торском и 1 в Заречном... Еще 3 человека за вчера получили ранения", - рассказал Кириленко.
Кроме того, еще десяти гражданских, убитых россиянами во время оккупации, обнаружили в освобожденных городах: пять в Святогорске и пять в Лимане.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 937 человек, еще 2323 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, этой ночью российские войска обстреляли ряд регинов Украины. В частности, вражеские ракеты прилетели в Хмельницкую область.
Также российские войска атаковали Запорожье. Вражеские ракеты попали в многоэтажки.В городе масштабные разрушения, а под завалами находятся люди.
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