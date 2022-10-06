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Окупанти завдали удару по Хмельницькій області: перші подробиці

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Хмельницька область, Четвер 06 жовтня 2022 08:17
Окупанти завдали удару по Хмельницькій області: перші подробиці Фото: окупанти атакували Хмельницьку область (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія сьогодні, 6 жовтня, завдала удару по території Хмельницької області. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

"Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території нашої області. Було чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих нема", - зазначив він.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив ракетний удар. Він зазначив, що ситуація у місті контролюється.

"Вранці зафіксовані ракетні удари по Хмельницькій області. В громаді ситуація контрольована. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - написав мер у Telegram.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська атакували Запоріжжя. Ворожі ракети поцілили у багатоповерхівки. У місті масштабні руйнування, а під завалами знаходяться люди.

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