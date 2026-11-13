Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю різко зросла
Росіяни у п'ятницю, 13 листопада, вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки постраждало 30 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна і ДСНС.
"Кількість постраждалих через ворожу атаку по Космічному району зросла до 30 людей", - розповів він.
Рятувальники повідомили, що серед постраждалих - шестеро дітей. Було деблоковано 17 осіб, які опинилися заблокованими у своїх квартирах.
"Психологи ДСНС надали психологічну допомогу 31 людині, з них 2 дітям", - йдеться у заяві ДСНС.
Зазначається, що роботи з ліквідації наслідків завершені. Наразі комунальні служби міста відновлюють пошкоджені будинки.
Нагадаємо, російські окупанти у п'ятницю, 13 листопада, вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Ворожий обстріл пошкодив квартири та фасад будинку.
Зазначимо, 2 листопада російські війська двічі атакували Комишуваху авіабомбами. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття.
За даними рятувальників, з-під завалів після авіаудару вже дістали 55 тіл загиблих. Поліції вдалося встановити особи 30 із них.
Водночас пошуково-рятувальні роботи ускладнюють російські дрони, які регулярно атакують рятувальників і техніку, задіяну на місці удару.