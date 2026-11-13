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Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю різко зросла

16:29 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю різко зросла Фото: наслідкі удару по Запоріжжю 13 листопада (t.me/zoda_gov_ua)
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Росіяни у п'ятницю, 13 листопада, вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки постраждало 30 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна і ДСНС.

"Кількість постраждалих через ворожу атаку по Космічному району зросла до 30 людей", - розповів він.

Рятувальники повідомили, що серед постраждалих - шестеро дітей. Було деблоковано 17 осіб, які опинилися заблокованими у своїх квартирах.

"Психологи ДСНС надали психологічну допомогу 31 людині, з них 2 дітям", - йдеться у заяві ДСНС.

Зазначається, що роботи з ліквідації наслідків завершені. Наразі комунальні служби міста відновлюють пошкоджені будинки.

Нагадаємо, російські окупанти у п'ятницю, 13 листопада, вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Ворожий обстріл пошкодив квартири та фасад будинку.

Зазначимо, 2 листопада російські війська двічі атакували Комишуваху авіабомбами. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття.

За даними рятувальників, з-під завалів після авіаудару вже дістали 55 тіл загиблих. Поліції вдалося встановити особи 30 із них.

Водночас пошуково-рятувальні роботи ускладнюють російські дрони, які регулярно атакують рятувальників і техніку, задіяну на місці удару.

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