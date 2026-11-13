Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю різко зросла

Додати як бажане джерело в Google

Росіяни у п'ятницю, 13 листопада, вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки постраждало 30 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна і ДСНС.

"Кількість постраждалих через ворожу атаку по Космічному району зросла до 30 людей", - розповів він. Рятувальники повідомили, що серед постраждалих - шестеро дітей. Було деблоковано 17 осіб, які опинилися заблокованими у своїх квартирах. "Психологи ДСНС надали психологічну допомогу 31 людині, з них 2 дітям", - йдеться у заяві ДСНС. Зазначається, що роботи з ліквідації наслідків завершені. Наразі комунальні служби міста відновлюють пошкоджені будинки. https://t.me/dsns_telegram/80428 Нагадаємо, російські окупанти у п'ятницю, 13 листопада, вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Ворожий обстріл пошкодив квартири та фасад будинку.