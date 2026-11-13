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Количество пострадавших в результате удара по Запорожью резко возросло

16:29 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Количество пострадавших в результате удара по Запорожью резко возросло Фото: последствия удара по Запорожью 13 ноября (t.me/zoda_gov_ua)
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Россияне в пятницу, 13 ноября, ударили по пятиэтажке в Запорожье. В результате вражеской атаки пострадало 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина и ГСЧС.

"Количество пострадавших из-за вражеской атаки по Космическому району возросло до 30 человек", - рассказал он.

Спасатели сообщили, что среди пострадавших - шестеро детей. Было деблокировано 17 человек, оказавшихся заблокированными в своих квартирах.

"Психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 31 человеку, из них 2 детям", - говорится в заявлении ГСЧС.

Отмечается, что работы по ликвидации последствий завершены. В настоящее время коммунальные службы города восстанавливают поврежденные дома.

Напомним, российские оккупанты в пятницу, 13 ноября, ударили по пятиэтажке в Запорожье. Вражеский обстрел повредил квартиры и фасад дома.

Отметим, 2 ноября российские войска дважды атаковали Камышеваху авиабомбами. Под удар попали школа, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь, и укрытие.

По данным спасателей, из-под завалов после авиаудара уже извлечены 55 тел погибших. Полиции удалось установить личности 30 из них.

В то же время поисково-спасательные работы усложняют российские дроны, регулярно атакующие спасателей и технику, задействованную на месте удара.

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