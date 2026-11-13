Количество пострадавших в результате удара по Запорожью резко возросло
Россияне в пятницу, 13 ноября, ударили по пятиэтажке в Запорожье. В результате вражеской атаки пострадало 30 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина и ГСЧС.
"Количество пострадавших из-за вражеской атаки по Космическому району возросло до 30 человек", - рассказал он.
Спасатели сообщили, что среди пострадавших - шестеро детей. Было деблокировано 17 человек, оказавшихся заблокированными в своих квартирах.
"Психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 31 человеку, из них 2 детям", - говорится в заявлении ГСЧС.
Отмечается, что работы по ликвидации последствий завершены. В настоящее время коммунальные службы города восстанавливают поврежденные дома.
Напомним, российские оккупанты в пятницу, 13 ноября, ударили по пятиэтажке в Запорожье. Вражеский обстрел повредил квартиры и фасад дома.
Отметим, 2 ноября российские войска дважды атаковали Камышеваху авиабомбами. Под удар попали школа, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь, и укрытие.
По данным спасателей, из-под завалов после авиаудара уже извлечены 55 тел погибших. Полиции удалось установить личности 30 из них.
В то же время поисково-спасательные работы усложняют российские дроны, регулярно атакующие спасателей и технику, задействованную на месте удара.