Количество пострадавших в результате удара по Запорожью резко возросло

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Россияне в пятницу, 13 ноября, ударили по пятиэтажке в Запорожье. В результате вражеской атаки пострадало 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина и ГСЧС.

"Количество пострадавших из-за вражеской атаки по Космическому району возросло до 30 человек", - рассказал он. Спасатели сообщили, что среди пострадавших - шестеро детей. Было деблокировано 17 человек, оказавшихся заблокированными в своих квартирах. "Психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 31 человеку, из них 2 детям", - говорится в заявлении ГСЧС. Отмечается, что работы по ликвидации последствий завершены. В настоящее время коммунальные службы города восстанавливают поврежденные дома. https://t.me/dsns_telegram/80428 Напомним, российские оккупанты в пятницу, 13 ноября, ударили по пятиэтажке в Запорожье. Вражеский обстрел повредил квартиры и фасад дома.