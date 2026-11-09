Трагедія в Комишувасі: з-під завалів вже витягли 55 тіл людей

Рятувальники вже дістали 55 тіл з-під завалів у Комишувасі після авіаудару. Особи 30 загиблих поліція вже встановила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції України .

Ідентифікацією загиблих займаються поліцейські центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин.

Рятувальним роботам заважають російські дрони. Вони постійно атакують силовиків і техніку, яка працює на місці.

Поліцейські антидронових загонів прикривають локацію вогнем. Роботи тривають.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, кількість загиблих у Комишувасі зросла до 40 людей, а ще понад 30 можуть бути під завалами.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що росіяни випустили дев'ять авіабомб: спершу по людях, які прийшли по гуманітарну допомогу, а потім по рятувальниках і поліцейських.