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Число пострадавших в результате атак по Киеву возросло до 14

08:24 04.09.2026 Пт
1 мин
Среди них есть ребенок
aimg Елена Чупровская
Число пострадавших в результате атак по Киеву возросло до 14 Фото: В четырех районах Киева падали обломки дронов (Getty Images)
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Враг продолжает атаковать Киев. За минувшие сутки обломки сбитых дронов упали сразу в четырех районах столицы, количество пострадавших выросло до 14.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Что известно о последствиях атаки

Обломки сбитых вражеских дронов упали в Голосеевском, Дарницком, Святошинском и Соломенском районах Киева.

Часть обломков попала на проезжую часть дорог, часть - на открытую территорию. Из-за этого повреждено несколько автомобилей. Пострадал и один из жилых домов столицы.

Всего в результате падения обломков пострадали 14 человек. Среди них - 12-летняя девочка.

Напомним, обломки беспилотника упали у одного из магазинов в Дарницком районе Киева.

Тогда медики госпитализировали двух пострадавших, а взрыв повредил участок дороги и несколько автомобилей.

В тот же вечер враг попал в девятиэтажку в Голосеевском районе.

В доме вспыхнул пожар с четвертого по девятый этаж, а из него были эвакуированы 15 жителей.

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