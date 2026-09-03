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У Києві уламки російського дрона впали біля магазину, є постраждалі

21:46 03.09.2026 Чт
1 хв
Екстрені служби столиці вже прямують на місце події
aimg Валерій Ульяненко
У Києві уламки російського дрона впали біля магазину, є постраждалі Ілюстративне фото: уламки російського дрона впали біля магазину в Києві (Getty Images)
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У четвер, 3 серпня, уламки ворожого безпілотника впали біля одного з магазинів у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка і допис КМВА.

"У Дарницькому районі уламки БпЛА впали біля одного з магазинів. Ймовірно, є постраждалі", - розповів він.

Він також зазначив, що екстрені служби міста прямують на місце події.

Пізніше в соцмережах з'явились відео з пораненими внаслідок падіння уламків дрона людьми в Києві.

В КМВА повідомили, що унаслідок падіння уламків безпілотника медики госпіталізували двох постраждалих.

Оновлено о 22:06

Кличко повідомив, що у Дарницькому районі, де уламки дрона впали неподалік магазину, пошкоджена ділянка проїжджої частини дороги та п'ять автівок.

Нагадаємо, сьогодні через удар російських окупантів по багатоповерхівці в Києві троє осіб постраждали, ще 25 вдалося евакуювати.

Крім того, внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа на площі 50 кв. м, яку рятувальники ліквідували.

РБК-Україна також писало, що сьогодні російські окупанти вдарили по Києву безпілотниками. Уламки ворожого дрона впали на проїжджу частину дороги.

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