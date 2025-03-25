Кількість постраждалих від ракетного удару по Сумах зросла до 106 людей

"За останніми даними управління охорони здоров’я, за медичною допомогою звернулись 106 людей: 83 дорослих та 23 дитини", - йдеться в повідомленні міської ради.

На цей час фахівці виявили пошкодження 73 будівель на місці ракетного удару росіян: 12 нежитлових, 36 багатоквартирних і 25 приватних житлових будинків.

За попередніми підрахунками, у нежитлових будівлях вибито 690 вікон, у житловому секторі - 691 вікно у помешканнях, 443 балкони та 335 вікон у місцях загального користування.

У восьми багатоквартирних будинках і чотирьох приватних пошкоджені покрівлі. Чотири з них потребують капітального ремонту.

За інформацією поліції, пошкоджено чотири автомобілі.

З огляду на значні руйнування міська рада прийняла рішення про відселення мешканців чотирьох житлових будинків.

Увечері та вночі працівники поліції пильнуватимуть порядок у районі події.

Фото: наслідки ракетного удару по Сумах (facebook.com/smr.gov.ua)