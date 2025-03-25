Количество пострадавших от ракетного удара по Сумах возросло до 106 человек

В Сумах снова возросло количество пострадавших в результате ракетного удара, который российские оккупанты нанесли вчера, 24 марта. Медицинская помощь понадобилась 106 жителям города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.
"По последним данным управления здравоохранения, за медицинской помощью обратились 106 человек: 83 взрослых и 23 ребенка", - говорится в сообщении городского совета.
В настоящее время специалисты обнаружили повреждения 73 зданий на месте ракетного удара россиян: 12 нежилых, 36 многоквартирных и 25 частных жилых домов.
По предварительным подсчетам, в нежилых зданиях выбито 690 окон, в жилом секторе - 691 окно в помещениях, 443 балкона и 335 окон в местах общего пользования.
В восьми многоквартирных домах и четырех частных повреждены кровли. Четыре из них требуют капитального ремонта.
По информации полиции, повреждены четыре автомобиля.
Учитывая значительные разрушения, городской совет принял решение об отселении жителей четырех жилых домов.
Вечером и ночью сотрудники полиции будут следить за порядком в районе происшествия.
Фото: последствия ракетного удара по Сумах (facebook.com/smr.gov.ua)
Вчера, 24 марта, российские террористы нанесли ракетный удар по центру города Сумы, в результате чего были повреждены многоэтажки, школа и больница. В частности спасатели сообщили о ряде пожаров.
Сначала было известно о 28 раненых, однако их количество продолжало расти. Сегодня утром уже было известного о 101 пострадавшем.
Комментируя обстрел глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что атака произошла на фоне пустых заявлений россиян о мире и призвал Запад оказать давление на Россию.
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