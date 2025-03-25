Количество пострадавших от ракетного удара по Сумах возросло до 106 человек

Обстрел Сум 24 марта

Вчера, 24 марта, российские террористы нанесли ракетный удар по центру города Сумы, в результате чего были повреждены многоэтажки, школа и больница. В частности спасатели сообщили о ряде пожаров.

Сначала было известно о 28 раненых, однако их количество продолжало расти. Сегодня утром уже было известного о 101 пострадавшем.

Комментируя обстрел глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что атака произошла на фоне пустых заявлений россиян о мире и призвал Запад оказать давление на Россию.

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