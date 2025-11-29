ua en ru
Сб, 29 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Кількість постраждалих від атаки Росії на Київ зросла до 38

Україна, Субота 29 листопада 2025 21:00
UA EN RU
Кількість постраждалих від атаки Росії на Київ зросла до 38 Фото: наслідки російських ударів по столиці (ДСНС України)
Автор: РБК-Україна

Увечері 29 листопада рятувальники завершили роботу на місці російських ударів у Києві. Згідно з останньою інформацією, число постраждалих збільшилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС

Під час нічної атаки постраждали десятки об’єктів житлового та цивільного призначення. Рятувальники ліквідували пожежі, вилучили небезпечні уламки.

Кількість постраждалих від атаки Росії на Київ зросла до 38Фото: наслідки російських ударів по столиці (ДСНС України)

Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, десятки отримали поранення, серед них - діти. Працівники ДСНС врятували десятки мешканців, надали психологічну допомогу постраждалим та евакуйованим, а також організували пункти підтримки для тих, хто втратив житло.

Кількість постраждалих від атаки Росії на Київ зросла до 38Фото: робота психологів після ударів РФ (ДСНС України)

Через пошкодження інфраструктури сотні домівок залишилися без світла та без тепла. Рятувальні служби продовжують обстеження районів, аби гарантувати безпеку мешканцям і надати необхідну допомогу.

Масований удар по Україні 29 листопада

Нагадаємо, що в ніч на 29 листопада Росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами по Україні, основними цілями були Київ і область.

Також повідомлялося, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру . Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.

Детальніше про наслідки масованого удару по Києву читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ДСНС Обстріл Києва
Новини
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає