Кількість постраждалих від атаки Росії на Київ зросла до 38
Увечері 29 листопада рятувальники завершили роботу на місці російських ударів у Києві. Згідно з останньою інформацією, число постраждалих збільшилося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС
Під час нічної атаки постраждали десятки об’єктів житлового та цивільного призначення. Рятувальники ліквідували пожежі, вилучили небезпечні уламки.
Фото: наслідки російських ударів по столиці (ДСНС України)
Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, десятки отримали поранення, серед них - діти. Працівники ДСНС врятували десятки мешканців, надали психологічну допомогу постраждалим та евакуйованим, а також організували пункти підтримки для тих, хто втратив житло.
Фото: робота психологів після ударів РФ (ДСНС України)
Через пошкодження інфраструктури сотні домівок залишилися без світла та без тепла. Рятувальні служби продовжують обстеження районів, аби гарантувати безпеку мешканцям і надати необхідну допомогу.
Масований удар по Україні 29 листопада
Нагадаємо, що в ніч на 29 листопада Росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами по Україні, основними цілями були Київ і область.
Також повідомлялося, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру . Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.
