Число пострадавших от атаки России на Киев возросло до 38

К вечеру 29 ноября спасатели завершили работы на месте российских ударов в Киеве. Согласно последней информации, число пострадавших увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС

Во время ночной атаки пострадали десятки объектов жилого и гражданского назначения. Спасатели ликвидировали пожары, изъяли опасные обломки.

Фото: последствия российских ударов по столице (ГСЧС Украины)

В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, десятки получили ранения, среди них - дети. Работники ГСЧС спасли десятки жителей, оказали психологическую помощь пострадавшим и эвакуированным, а также организовали пункты поддержки для тех, кто потерял жилье.

Фото: работа психологов после ударов РФ (ГСЧС Украины)

Из-за повреждения инфраструктуры сотни домов остались без света и без тепла. Спасательные службы продолжают обследование районов, чтобы гарантировать безопасность жителям и оказать необходимую помощь.