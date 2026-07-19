Число пострадавших после атаки на Киев возросло до 15 человек

В ночь на 19 июля столица оказалась под ударом баллистических ракет. После уточнения информации стало известно, что пострадавших оказалось больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Продолжается ликвидация последствий российской атаки на столицу: по уточненной информации количество пострадавших увеличилось до 15 человек", - отметили в ГСЧС.

Аварийно-спасательные работы продолжаются в Шевченковском районе, где огнеборцы локализовали пожары в нежилых зданиях и на открытой территории. Также спасатели работают в Соломенском районе на месте повреждения пятиэтажного жилого дома.

В то же время в Деснянском районе и по одному из адресов в Соломенском районе пожар уже ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в результате российской баллистической атаки погиб один человек.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Обстрел Киева 19 июля

В ночь на 19 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву.

Попадание и падение обломков зафиксировали в пяти районах столицы - Шевченковском, Соломенском, Днепровском, Деснянском и Святошинском.