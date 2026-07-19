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Число пострадавших после атаки на Киев возросло до 15 человек

09:08 19.07.2026 Вс
1 мин
Спасатели продолжают работать сразу в нескольких районах столицы
aimg Мария Науменко
Число пострадавших после атаки на Киев возросло до 15 человек Фото: спасатели ликвидируют последствия российской атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)
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В ночь на 19 июля столица оказалась под ударом баллистических ракет. После уточнения информации стало известно, что пострадавших оказалось больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Продолжается ликвидация последствий российской атаки на столицу: по уточненной информации количество пострадавших увеличилось до 15 человек", - отметили в ГСЧС.

Аварийно-спасательные работы продолжаются в Шевченковском районе, где огнеборцы локализовали пожары в нежилых зданиях и на открытой территории. Также спасатели работают в Соломенском районе на месте повреждения пятиэтажного жилого дома.

В то же время в Деснянском районе и по одному из адресов в Соломенском районе пожар уже ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в результате российской баллистической атаки погиб один человек.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Обстрел Киева 19 июля

В ночь на 19 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву.

Попадание и падение обломков зафиксировали в пяти районах столицы - Шевченковском, Соломенском, Днепровском, Деснянском и Святошинском.

Наибольшие повреждения получили жилые дома в Шевченковском и Соломенском районах.

Возникли пожары в офисных и нежилых зданиях, супермаркете, общежитии и частном доме, загорелись автомобили.

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