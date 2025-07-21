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Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічного обстрілу зросла до 9

Понеділок 21 липня 2025 12:36
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Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічного обстрілу зросла до 9 Фото: наслідки обстрілу Києву (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві вкотре зросла кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу. Ще одна жінка звернулась до медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

"Вже 9 людей постраждало сьогодні вночі (у Києві, - ред.). За допомогою до медиків звернулась жінка, її госпіталізовано", - пише Ткаченко.

Обстріл України та Києва

У ніч на 21 липня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши загалом 450 повітряних цілей. Серед них були:

  • 426 ударних безпілотників;
  • 5 аеробалістичних ракет типу Х-47М2 "Кинджал";
  • 4 крилаті ракети «Калібр»;
  • 1 ракета "Іскандер-К";
  • 14 ракет Х-101.

Станом на 09:30 вдалося знищити або приглушити 224 повітряні цілі. Крім того, ще 203 дрони були втрачені через дію систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Як розповідав Ткаченко, найбільше внаслідок обстрілу постраждав Дарницький район. Там загорілися дитячий садок, супермаркет, складські приміщення та інші нежитлові споруди.

Докладніше про обстановку в Києві - в матеріалі РБК-Україна.

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