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Количество пострадавших в Киеве в результате ночного обстрела возросло до 9

Понедельник 21 июля 2025 12:36
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Количество пострадавших в Киеве в результате ночного обстрела возросло до 9 Фото: последствия обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве в очередной раз возросло количество пострадавших в результате ночного обстрела. Еще одна женщина обратилась к медикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

"Уже 9 человек пострадало сегодня ночью (в Киеве, - ред.). За помощью к медикам обратилась женщина, она госпитализирована", - пишет Ткаченко.

Обстрел Украины и Киева

В ночь на 21 июля Россия осуществила массированную атаку наУкраину, выпустив всего 450 воздушных целей. Среди них были:

  • 426 ударных беспилотников;
  • 5 аэробаллистических ракет типа Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 1 ракета "Искандер-К";
  • 14 ракет Х-101.

По состоянию на 09:30 удалось уничтожить или подавить 224 воздушные цели. Кроме того, еще 203 дрона были потеряны из-за действия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как рассказывал Ткаченко, больше всего в результате обстрела пострадал Дарницкий район. Там загорелись детский сад, супермаркет, складские помещения и другие нежилые сооружения.

Подробнее об обстановке в Киеве - в материале РБК-Украина.

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