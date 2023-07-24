Кількість постраждалих через удар "Шахедами" по Дунайських портах збільшилась

Кількість людей, які постраждали через обстріл Дунайських портів дронами-камікадзе в ніч на 24 липня збільшилась до 6 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
Постраждалі
"Внаслідок нічної атаки шестеро постраждалих людей. До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених, один з яких – у стані середньої ступені тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта", - розповів він.
За словами Кіпера, інші троє - з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі.
Наслідки
Як розповів очільник Одеської ОВА, через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів.
"В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували", - додав Кіпер.
Він зазначив, що на цей раз під прицілом була портова інфраструктура р. Дунай.
"Чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили наші сили ППО", - додав голова ОВА.
Весь минулий тиждень після того, як Кремль оголосив про вихід із "зернової угоди", російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси та області. При цьому страждали не лише порти, а й житлові будинки. Зокрема, під час вчорашньої атаки на Одесу 22 особи постраждали, одна загинула, також було частково зруйновано Спасо-Преображенський собор.
Метою сьогоднішніх атак стали Дунайські порти. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих працівників порту.
Для довідки
Дунайські порти України - порти, що знаходяться у чотирьох містах Одеської області - Рені, Ізмаїл, Кілія, Усть-Дунайськ. Ці порти розглядаються як альтернатива для експорту українського зерна через нещодавню заяву РФ про припинення "зернової угоди".
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