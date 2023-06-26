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У Мінагрополітики анонсували альтернативу "зернової угоди"

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Понеділок 26 червня 2023 20:15
У Мінагрополітики анонсували альтернативу "зернової угоди" Фото: Україна готує альтернативу зерновій угоді (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд України провів перемовини з іншими учасниками зернового ринку, та працює над розробкою альтернативних стратегій для продовження експорту аграрної продукції у разі припинення роботи зернового коридору.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону.

"Маємо кілька стратегій: це розширення пропускної спроможності Дунайського регіону і нарощення можливостей з перевалки там зернових. Також триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу і сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією", - розповів він.

Він нагадав, що в держбюджеті цього року передбачено 20 мільярдів гривень на страхування суден із зерном.

"Альтернативні заходи активно напрацьовуються, фактично фіналізовані й мають допомогти безперервно робити внесок України в міжнародну продовольчу безпеку, забезпечувати експорт", - заявив чиновник.

Висоцький надіється, що у поточному році у фінансовому плані показники експорту сільгосппродукції будуть близькі до минулорічних, адже цінова динаміка змінюється щодня

"Інформація про несприятливі умови в США вплинула на кукурудзу, ціни на яку пішли вгору. Тому говорити про кінцеві ціни на зернові зарано. Вони стануть відомі ближче до вересня, коли закінчиться вегетація в нашій півкулі. У кінцевому підсумку як мінімум із мінімальним відхиленням, але експорт наблизиться до показників минулого року", - підкреслив він.

"Зернова угода"

З початком повномасштабного вторгнення країни півдня залишились без українських постачань зерна та іншої агропродукції через блокаду Росією портів в Чорному морі. Пізніше Туреччина та ООН підписали з РФ та Україною "зернову угоду" для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.

Останні кілька тижнів представники Кремля активно заявляють про те, що вони не продовжуватимуть "зернову угоду" після 18 липня. Зокрема, нещодавно прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков розповідав, що "у "зернової угоди" немає шансів".

Виправдовують це представники країни-агресора тим, що ніхто нібито не виконує умов угоди про експорт російського аміаку через Україну.

Окрім того, вчора, 22 червня, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ольга Трофімцева заявила, що впевнена на 99,9% у виході Росії із "зернової угоди" у липні.

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