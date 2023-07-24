Число пострадавших из-за удара "Шахедами" по Дунайским портам увеличилось

Пострадавшие

"В результате ночной атаки шесть пострадавших людей. В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых - в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента", - рассказал он.

По словам Кипера, остальные трое - с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме.

Последствия

Как рассказал глава Одесской ОВА, из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов.

"В одном из технических помещений поднялся уже ликвидированный пожар", - добавил Кипер.

Он отметил, что в этот раз под прицелом была портовая инфраструктура р. Дунай.

"Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили наши силы ПВО", - добавил глава ОВА.

Обстрелы Одессы и региона

Всю прошедшую неделю после того, как Кремль объявил о выходе из "зернового соглашения", российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одессы и области. При этом страдали не только порты, но и жилые дома. В частности, во время вчерашней атаки на Одессу 22 человека пострадали, один погиб, также был частично разрушен Спасо-Преображенский собор.

Целью сегодняшних атак стали Дунайские порты. Первоначально сообщалось о трех пострадавших работниках порта.

Для справки

Дунайские порты Украины - порты, находящиеся в четырех городах Одесской области - Рени, Измаил, Килия, Усть-Дунайск. Эти порты рассматриваются как альтернатива для экспорта украинского зерна из-за недавнего заявления РФ о прекращении "зернового соглашения".