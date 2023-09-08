Кількість постраждалих через атаку на Кривий Ріг перевищила 50

Через ракетну атаку російських окупантів по Кривому Рогу постраждали щонайменше 52 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
"Станом 12:30 загинула 1 особа та 52 постраждало", - сказано у повідомленні.
Втім аварійно-рятувальні роботи тривають.
Сьогодні вранці в Україні оголошували повітряну тривогу через запуск ракет російськими військовими. У цей час у Кривому Розі пролунав вибух.
Пізніше стало відомо, що російська ракета влучила в адмінбудівлю поліції. Через обстріл загинув один правоохоронець, ще дев'ятеро постраждали.
Детальніше про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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