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Кількість постраждалих через атаку на Кривий Ріг перевищила 50

Фото: кількість постраждалих через атаку на Кривий Ріг перевищила 50 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через ракетну атаку російських окупантів по Кривому Рогу постраждали щонайменше 52 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"Станом 12:30 загинула 1 особа та 52 постраждало", - сказано у повідомленні.

Втім аварійно-рятувальні роботи тривають.

Обстріл Кривого Рогу

Сьогодні вранці в Україні оголошували повітряну тривогу через запуск ракет російськими військовими. У цей час у Кривому Розі пролунав вибух.

Пізніше стало відомо, що російська ракета влучила в адмінбудівлю поліції. Через обстріл загинув один правоохоронець, ще дев'ятеро постраждали.

Детальніше про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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