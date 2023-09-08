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В Кривому Розі пролунав вибух

Дніпро, П'ятниця 08 вересня 2023 09:16
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В Кривому Розі пролунав вибух Фото: вибух в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав 8 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух у п'ятницю, 8 вересня. В області оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - попередив він.

Зазначимо, вранці, 8 вересня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу атаки ракетами. Тривога, зокрема, була оголошена у 13 областях.

Нагадаємо, російські окупанти вже не раз обстрілювали Кривий Ріг Дніпропетровської області. Наприклад, 31 липня Росія вдарила по місту двома ракетами: одна атакувала навчальний заклад, друга влучила в житловий будинок, зруйнувавши з 4 по 9 поверх. При розборі завалів стався обвал конструкцій житлової багатоповерхівки. Докладніше про трагедію - у матеріалі РБК-Україна.

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Кривий Ріг Дніпропетровська область вибухи
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