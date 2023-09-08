Через обстріл Кривого Рогу постраждало дев'ять поліцейських
Через ракетний обстріл Кривого Рогу загинув працівник поліції охорони, ще дев'ятеро правоохоронців отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
"Девʼять працівників поліції дістали поранення, трьох із них дістали з-під завалів. Лікарі надають усім медичну допомогу", - повідомили у відомстві.
Додамо, що через ракетний удар також пошкоджено адмінбудівлю поліції, службовий транспорт та розміщені поруч житлові будинки.
Фото: наслідки обстріл Кривого Рогу (t.me/mvs_ukraine)
При цьому на місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські: слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, вибухотехніки і кінологи, патрульні.
Також розгорнуто мобільний пункт прийому громадян, куди люди можуть звернутися за допомогою і повідомити про пошкодження майна.
Обстріл Кривого Рогу
Сьогодні вранці в Україні оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу запуску російських ракет. Під час тривоги у Кривому Розі пролунав вибух.
Пізніше стало відомо, що ворожа ракета влучила в адмінбудівлю, в якій, зокрема, розташований відділ поліції. Через обстріл постраждали щонайменше 44 людини.
Більше про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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