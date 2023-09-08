ua en ru
Пт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через обстріл Кривого Рогу постраждало дев'ять поліцейських

Кривий Ріг, П'ятниця 08 вересня 2023 11:57
UA EN RU
Через обстріл Кривого Рогу постраждало дев'ять поліцейських Фото: через обстріл Кривого Рогу постраждало дев'ять поліцейських (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через ракетний обстріл Кривого Рогу загинув працівник поліції охорони, ще дев'ятеро правоохоронців отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"Девʼять працівників поліції дістали поранення, трьох із них дістали з-під завалів. Лікарі надають усім медичну допомогу", - повідомили у відомстві.

Додамо, що через ракетний удар також пошкоджено адмінбудівлю поліції, службовий транспорт та розміщені поруч житлові будинки.

Фото: наслідки обстріл Кривого Рогу (t.me/mvs_ukraine)

При цьому на місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські: слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, вибухотехніки і кінологи, патрульні.

Також розгорнуто мобільний пункт прийому громадян, куди люди можуть звернутися за допомогою і повідомити про пошкодження майна.

Обстріл Кривого Рогу

Сьогодні вранці в Україні оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу запуску російських ракет. Під час тривоги у Кривому Розі пролунав вибух.

Пізніше стало відомо, що ворожа ракета влучила в адмінбудівлю, в якій, зокрема, розташований відділ поліції. Через обстріл постраждали щонайменше 44 людини.

Більше про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Міністерство внутрішніх справ України полиция
NEWS
Військовий облік жінок в Україні та заборона на виїзд: відповіді на головні питання
Військовий облік жінок в Україні та заборона на виїзд: відповіді на головні питання
DAILY
Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає