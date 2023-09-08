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Количество пострадавших из-за атаки на Кривой Рог превысило 50

Фото: количество пострадавших из-за атаки на Кривой Рог превысило 50 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за ракетной атаки российских оккупантов по Кривому Рогу пострадали не менее 52 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

"По состоянию на 12:30 погиб 1 человек и 52 пострадали", - говорится в сообщении.

Впрочем, аварийно-спасательные работы продолжаются.

Обстрел Кривого Рога

Сегодня утром в Украине объявляли воздушную тревогу из-за запуска ракет российскими военными. В это время в Кривом Роге раздался взрыв.

Позже стало известно, что российская ракета попала в админздание полиции. Из-за обстрела погиб один правоохранитель, еще девять пострадали.

Детальнее о последствиях ракетной атаки по Кривому Рогу - читайте в материале РБК-Украина.

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Министерство внутренних дел УкраиныКривой Рог