Кількість поранених в результаті авіаудару по Дергачах зросла до 12

В результаті авіаудару РФ по місту Дергачі, що неподалік Харкова, кількість постраждалих зросла до 12.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.
Як уточнили в МВС, кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Дергачів зросла до 12 людей, серед них - троє дітей.
Також за попередніми даними, військові РФ завдали по населеному пункту три удари авіабомбами. В результаті цього пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
Детально про наслідки авіаудару - читайте у матеріалі РБК-Україна. Також рятувальники публікували фото наслідків авіаудару по Дергачах.
Нещодавно Росія знову масовано обстріляла Харків та використала для цього чотири КАБи. Детально про те, що це за бомби та як Росія використовує їх - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.