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Окупанти вдарили по Харкову: є загиблі та поранені

Харків, Субота 22 червня 2024 15:32
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Окупанти вдарили по Харкову: є загиблі та поранені Фото: росіяни вдарили по Харкову 22 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Харків 22 червня. Вже відомо про загиблих та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдали ударів по Харкову. Місця влучань перевіряють екстрені служби", - розповів голова ОВА.

Є жертви та поранені

Пізніше мер міста Ігор Терехов зазначив, що окупанти завдали, попередньо, чотирьох ударів по Харкову.

"Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови. Є загиблі і поранені, удар прийшовся по житловому будинку", - зазначив він.

Як зазначив пізніше голова ОВА, за попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей.

"Щонайменше двоє отримали поранення. Обстеження триває", - додав Синєгубов.

Кількість постраждалих різко зросла

Як розповів Синєгубов, кількість поранених внаслідок ударів окупантів збільшилася до 15 людей. Пізніше, за словами Терехова, кількість постраждалих зросла до 18 людей. Тобто, станом на 16:00, через удар по житловому будинку у Харкові двоє загиблих, 18 поранених.

Є загроза повторних ударів

За даними очільника ОВА, окупанти КАБами вдарили по житловій забудові.

"Є загроза повторних ударів!" - попередив він.

Обстріли Харкова

Російські війська активізували обстріли Харкова після початку нового наступу на регіон 10 травня. Зазначимо, у Харкові пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги 21 червня.

Як нещодавно писав The Guardian, перші літаки F-16, ймовірно, прибудуть до України влітку. Очікується, що винищувачі захищатимуть Харків від російських ударів, зокрема, КАБами.

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