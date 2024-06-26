Число раненых в результате авиаудара по Дергачам возросло до 12

Как уточнили в МВД, количество пострадавших в результате вражеского обстрела Дергачей возросло до 12 человек, среди них - трое детей.

Также по предварительным данным, военные РФ нанесли по населенному пункту три удара авиабомбами. В результате повреждены частные дома и хозяйственные сооружения.

Подробно о последствиях авиаудара – читайте в материале РБК-Украина. Также спасатели публиковали фото последствий авиаудара по Дергачам.

Фото: последствия авиаудара по Дергачам 26 июня (t.me/mvs_ukraine)

Ситуация в Харькове и области

Недавно Россия снова массированно обстреляла Харьков и использовала для этого четыре КАБа. Подробно о том, что это за бомбы и как Россия использует их – читайте в материале РБК-Украина.

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