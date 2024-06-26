Число раненых в результате авиаудара по Дергачам возросло до 12

В результате авиаудара РФ по городу Дергачи, недалеко от Харькова, количество пострадавших возросло до 12.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.
Как уточнили в МВД, количество пострадавших в результате вражеского обстрела Дергачей возросло до 12 человек, среди них - трое детей.
Также по предварительным данным, военные РФ нанесли по населенному пункту три удара авиабомбами. В результате повреждены частные дома и хозяйственные сооружения.
Подробно о последствиях авиаудара – читайте в материале РБК-Украина. Также спасатели публиковали фото последствий авиаудара по Дергачам.
Недавно Россия снова массированно обстреляла Харьков и использовала для этого четыре КАБа. Подробно о том, что это за бомбы и как Россия использует их – читайте в материале РБК-Украина.
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