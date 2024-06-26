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РФ атакувала Харків та область КАБами: є постраждалі, серед них - діти

Середа 26 червня 2024 16:03
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РФ атакувала Харків та область КАБами: є постраждалі, серед них - діти Ілюстративне фото: Росія обстріляла Харківську область 26 червня (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Наталія Кава

Вдень середи, 26 червня, Російська Федерація в черговий раз завдала ударів по місту Харків та прилеглих населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та голови Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка та Харківську прокуратуру.

За даними Синєгубова, росіяни атакували Харків та район.

Пізніше Задоренко уточнив, що було завдано авіаудар по Дергачам. За його даними, росіяни завдали ударів по житловому сектору.

Станом на 15:55 внаслідок ударів є 5 постраждалих - літні чоловік та жінка отримали осколкові поранення, у двох дітей та однієї жінки гостра реакція на стрес.

Оновлено о 16:05 - кількість постраждалих в результаті удару зросла до 7 осіб.

Інша інформація уточнюється.

Як повідомив Синєгубов, станом на 16:20 відомо вже про 9 поранених.

Що кажуть у прокуратурі

У прокуратурі уточнили, що в результаті авіаудару постраждали вісім людей, у тому числі троє дітей. Четверо з вибуховими травмами госпіталізовані до медичного закладу. Ще четверо, серед яких троє дітей, отримали гостру реакцію на стрес. Медична допомога надана на місці.

Удар було завдано близько 15:30 середи, 26 червня. Було пошкоджено приватні будинки, почалась пожежа у господарчій будівлі на площі 20 м. кв.

Ситуація у Харківській області

З початку травня 2024 року у Харківській області точаться бойові дії, а саме місто зазнає масштабних ударів.

Зокрема, раніше Синєгубов заявляв, що росіяни використовують Харків як плацдарм для випробувань модифікованих боєприпасів.

Днями Росія знову масовано обстріляли Харків, для цього було використано чотири КАБи. Детально про те, що це за бомби та як Росія використовує їх - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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