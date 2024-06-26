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Рятувальники показали фото наслідків авіаудару РФ по Дергачах під Харковом

Середа 26 червня 2024 17:39
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Рятувальники показали фото наслідків авіаудару РФ по Дергачах під Харковом Фото: наслідки авіаудару по Дергачах 26 червня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Вдень середи, 26 червня, Росія завдала авіаудару по населеному пункту Дергачі, що у Харківській області. Вже відомо про постраждалих, серед яких є діти.

Як повідомляє РБК-Україна, наслідки авіаудару показали в Telegram-каналі ДСНС.

Як розповіли у ДСНС, у результаті ударів керованими авіабомбами по житловому сектору міста Дергачі було пошкоджено житлові будівлі за різними адресами.

Також зафіксовано загоряння на території одного з приватних домоволодінь - горіла господарча споруда. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередніми даними, в результаті авіаудару постраждали 9 людей.

Детально про наслідки авіаудару - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Фото: наслідки авіаудару по Дергачах 26 червня (t.me/dsns_telegram)

Ситуація у Харкові та області

З початку травня цього року Росія намагалась здійснити повторний наступ у Харківській області. Окупанти змогли просунутись до околиць Вовчанська. Окрім цього сам Харків зазнавав масштабних обстрілів.

Як заявляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни використовують Харків як плацдарм для випробувань модифікованих боєприпасів.

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