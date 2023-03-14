Кількість поранених через обстріл будинку у Краматорську зросла до 7 людей (відео)
Через обстріл Краматорська Донецької області у вівторок, 14 березня, одна людина загинула, 7 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Одна людина загинула, 7 поранено - наслідки ракетного удару по Краматорську. Під вогонь знову потрапив центр міста", - розповів він.
За попередньою інформацією, пошкоджено 9 багатоповерхівок, дитсадок і будівлю "Ощадбанку", 2 цивільні автівки.
Як повідомлялося, у вівторок, 14 березня, російські окупанти вчинили обстріл центру Краматорська Донецької області. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 4 поранених.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар росіян центром Краматорська Донецької області. Також він показав відео наслідків ворожої атаки.
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