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Кількість поранених через обстріл будинку у Краматорську зросла до 7 людей (відео)

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Краматорськ, Вівторок 14 березня 2023 13:05
Кількість поранених через обстріл будинку у Краматорську зросла до 7 людей (відео) Фото: кількість поранених через обстріл Краматорська 14 березня зросла до 7 осіб (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Краматорська Донецької області у вівторок, 14 березня, одна людина загинула, 7 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Одна людина загинула, 7 поранено - наслідки ракетного удару по Краматорську. Під вогонь знову потрапив центр міста", - розповів він.

За попередньою інформацією, пошкоджено 9 багатоповерхівок, дитсадок і будівлю "Ощадбанку", 2 цивільні автівки.

Як повідомлялося, у вівторок, 14 березня, російські окупанти вчинили обстріл центру Краматорська Донецької області. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 4 поранених.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар росіян центром Краматорська Донецької області. Також він показав відео наслідків ворожої атаки.

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