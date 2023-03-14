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Число раненых из-за обстрела дома в Краматорске возросло до 7 человек (видео)

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Краматорск, Вторник 14 марта 2023 13:05
Число раненых из-за обстрела дома в Краматорске возросло до 7 человек (видео) Фото: количество раненых из-за обстрела Краматорска 14 марта возросло до 7 человек (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Краматорска Донецкой области во вторник, 14 марта, один человек погиб, 7 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Один человек погиб, 7 ранены - последствия ракетного удара по Краматорску. Под огонь снова попал центр города", - рассказал он.

По предварительной информации, повреждены 9 многоэтажек, детсад и здание "Ощадбанка", 2 гражданских автомобиля.

Как сообщалось, во вторник, 14 марта, российские оккупанты устроили обстрел центра Краматорска Донецкой области. Изначально сообщалось об одном погибшем и 4 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар россиян по центру Краматорска Донецкой области. Также он показал видео последствий вражеской атаки.

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