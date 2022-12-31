Кількість поранених через атаку на Київ зростає

Внаслідок атаки на Київ вже 7 людей поранено, 1 загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"За інформацією на даний момент, у Києві загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі", - розповів він.

За його словами, одна людина - в украй важкому стані.