Кількість поранених через атаку на Київ зростає

Внаслідок атаки на Київ вже 7 людей поранено, 1 загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
"За інформацією на даний момент, у Києві загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі", - розповів він.
За його словами, одна людина - в украй важкому стані.
Як повідомлялося, в Києві вдень 31 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів. До цього повідомлялось про 5 постраждалих та 1 загиблого. Пошкоджено готель.
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