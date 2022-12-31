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Кількість поранених через атаку на Київ зростає

Фото: кількість поранених через атаку на Київ зростає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок атаки на Київ вже 7 людей поранено, 1 загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"За інформацією на даний момент, у Києві загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі", - розповів він.

За його словами, одна людина - в украй важкому стані.

Як повідомлялося, в Києві вдень 31 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів. До цього повідомлялось про 5 постраждалих та 1 загиблого. Пошкоджено готель.

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