Атака на Київ: вибухи у трьох районах, пошкоджено готель

Вибухи пролунали в Києві одразу в трьох районах - Солом‘янському, Печерському та Голосіївському. Є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці", - розповів він.

Крім того, за його словами, вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському.

"Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця", - додав він.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко підтвердив вибухи у Печерському та Голосіївському районах.

"Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об‘єкт. На місце прямують екстрені служби", - додав він.

До того ж за його даними, уламки ракети потрапили у приватний будинок у Солом'янському районі.

Оновлено. Як додав Кличко, в Солом’янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих.

"У Солом’янському районі медики зараз госпіталізують трьох постраждалих жінок. Рятувальники працюють на місцях вибухів", - зазначив Кличко.

Оновлено. Мер Києва зазначив, що ще двох чоловіків медики госпіталізують з місця вибуху в Солом‘янському районі столиці.